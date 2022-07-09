Найбільший покупець російського газу в Німеччині просить уряд по допомогу

Німецька енергетична компанія Uniper, яка є найбільшим покупцем російського газу в Німеччині, звернулася до уряду по допомогу у стабілізації ситуації.

Про це пише Manager Magazin, повідомляє "Європейська правда".

Компанія представила пропозицію, відмінну від пропозиції її основного фінського акціонера Fortum. "Ми прагнемо короткострокової угоди з федеральним урядом, і під цим я маю на увазі тижні, а не місяці", - сказав глава Uniper Клаус-Дітер Мобах.

Ціна акцій Uniper підскочила більш ніж на 5% після того, як стало відомо про застосовувані стабілізаційні заходи. Однак останнім часом курс Uniper різко впав, коли потреба державної допомоги ставала все більш очевидною.

Пропозиція, подана Uniper, містить компоненти акціонерного капіталу, через які федеральний уряд міг би інвестувати в компанію.

Крім того, пропозиція передбачає залучення позикових коштів за рахунок збільшення кредитної лінії. Заходи спрямовані на припинення поточного накопичення значних збитків та покриття потреб Uniper у ліквідності.

Німецькі ЗМІ раніше припускали, що держава може придбати понад 30 відсотків акцій Uniper, щоб врятувати енергетичну компанію та запобігти ланцюговій реакції з можливими наслідками для суспільства.

У червні Uniper стала першою німецькою енергетичною компанією, яка забила тривогу з приводу нестачі газу та різкого зростання цін.

Наразі Німеччина схвалила поправку до закону, яка дозволить уряду рятувати енергетичні компанії, які зіткнулися з фінансовими труднощами через різке зростання цін на енергоносії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Німеччини ухвалив закон, що дозволяє уряду придбати частку в групі, раніше відомій як Gazprom Germania GmbH.