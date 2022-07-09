Крупнейший покупатель российского газа в Германии просит правительство о помощи

Немецкая энергетическая компания Uniper, которая является крупнейшим покупателем российского газа в Германии, обратилась к правительству за помощью в стабилизации ситуации.

Об этом пишет Manager Magazin, сообщает "Европейская правда".

Компания представила предложение, отличное от предложения ее основного финского акционера Fortum. "Мы стремимся к краткосрочному соглашению с федеральным правительством, и под этим я подразумеваю недели, а не месяцы", — сказал глава Uniper Клаус-Дитер Мобах.

Цена акций Uniper подскочила более чем на 5% после того, как стало известно о применяемых стабилизационных мерах. Однако в последнее время курс Uniper резко упал, когда потребность в государственной помощи становилась все более очевидной.

Предложение, представленное Uniper, содержит компоненты акционерного капитала, через которые федеральное правительство могло бы инвестировать в компанию.

Кроме того, предложение предусматривает привлечение заемных средств за счет увеличения кредитной линии. Меры направлены на прекращение текущего накопления значительных убытков и покрытие потребностей Uniper в ликвидности.

Немецкие СМИ ранее предполагали, что государство может приобрести более 30 процентов акций Uniper, чтобы спасти энергетическую компанию и предотвратить цепную реакцию с возможными последствиями для общества.

В июне Uniper стала первой немецкой энергетической компанией, забившей тревогу по поводу нехватки газа и резкого роста цен. В настоящее время Германия одобрила поправку к закону, которая позволит правительству спасать энергетические компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями из-за резкого роста цен на энергоносители.