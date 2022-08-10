Співзасновник шведської Amnesty International покинув організацію через незгоду зі звітом про ЗСУ

Співзасновник шведської ланки Amnesty International Пер Вестберг оголосив, що йде з організації через незгоду зі звітом про Збройні сили України.

Про це повідомило видання Svenska Dagbladet, пише "Європейська правда".

"Я належу до організації вже майже шістдесят років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я закінчую свою довгу і плідну співпрацю", — заявив Вестберг.

Пер Вестберг став співзасновником шведської Amnesty у 1960-х роках.

Нагадаємо, у ЄС у відповідь на скандальний звіт Amnesty International щодо України заявили, що це Росія здійснює невиправдану агресію і атакує мирних жителів і цивільні об’єкти, українська армія ж намагається їх захистити.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок заявив, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International і американський телеканал CBS завдали інформаційного удару по Україні синхронно з російською пропагандою.