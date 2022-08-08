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Кулеба звинуватив Amnesty International і CBS в інформаційному ударі по Україні "синхронно з роспропагандою"

Понеділок, 8 серпня 2022, 21:39

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок заявив, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International і американський телеканал CBS завдали інформаційного удару по Україні синхронно з російською пропагандою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Facebook.

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Він зазначив, що Росія намагається зупинити постачання Україні західної зброї, яка змінює ситуацію на фронті на користь Києва.

"Росія робить на це максимальну ставку – десь власними руками та мережами ботів, десь через проплачені чи афілійовані ЗМІ, десь через філігранні проникнення в авторитетні іноземні медіа, десь просто допомагають корисні ідіоти", – пояснює міністр.

"Я не знаю, чи маніпулятивний звіт Amnesty і брехливий фільм CBS, які вийшли майже одночасно, пов’язані з російським урядом. Але я точно знаю, що обидві організації та автори цих бездоказових "шедеврів" завдали несправедливого і нічим не спровокованого інформаційного удару по Україні абсолютно синхронно з російською пропагандою", – додає він.

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Кулеба зазначив, що Україну "категорично не влаштовують" вибачення Amnesty International та CBS, "крім того, шкода вже завдана".

"Але є і гарні новини. Вся ця брехня наразі не досягає цілей. Жоден партнер чи організація у спілкуванні з Україною не озвучували закидів, подібних до маніпуляцій Amnesty чи CBS.

І ця брехня жодним чином не вплинула на постачання зброї і не підірвала високий рівень довіри між Україною та партнерами. Партнери чудово знають де, скільки чого передали і як це використовується. На щастя, інформацію вони отримують не від Amnesty та CBS", – стверджує глава МЗС.

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Кулеба Війна з РФ

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