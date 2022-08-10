У Франції не можуть приборкати масштабні лісові пожежі: евакуювали 10 тисяч осіб, не виключають підпал

На південному заході Франції намагаються взяти під контроль масштабну лісову пожежу, але поки безуспішно.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Через пожежу у департаментах Ландес і Жиронда довелося евакуювати 10 тисяч людей, вогонь знищив 6200 гектарів лісових насаджень.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен висловив у середу "великі підозри, що пожежа є актом підпалів".

Для гасіння вогню залучили понад 1000 пожежників, 9 літаків і 2 гелікоптери.

Прем’єр-міністр Елізабет Борн оголосила, що у четвер приїде в Жиронду разом із Дарманіном, підкресливши, що уряд мобілізує всі засоби для боротьби з вогнем.

Лісові пожежі у Франції частково спричинені тим, що жителі не дотримуються правил, минулого тижня дійшла висновку комісія з розслідування Сенату Франції.

У зонах ризику людям необхідно прибирати чагарники в радіусі 50 метрів навколо свого будинку, але не всі це роблять. Це дозволяє пожежам поширюватися швидше.