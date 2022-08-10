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У Франції не можуть приборкати масштабні лісові пожежі: евакуювали 10 тисяч осіб, не виключають підпал

Середа, 10 серпня 2022, 21:01

На південному заході Франції намагаються взяти під контроль масштабну лісову пожежу, але поки безуспішно.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Через пожежу у департаментах Ландес і Жиронда довелося евакуювати 10 тисяч людей, вогонь знищив 6200 гектарів лісових насаджень.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен висловив у середу "великі підозри, що пожежа є актом підпалів".

Для гасіння вогню залучили понад 1000 пожежників, 9 літаків і 2 гелікоптери.

Прем’єр-міністр Елізабет Борн оголосила, що у четвер приїде в Жиронду разом із Дарманіном, підкресливши, що уряд мобілізує всі засоби для боротьби з вогнем.

Лісові пожежі у Франції частково спричинені тим, що жителі не дотримуються правил, минулого тижня дійшла висновку комісія з розслідування Сенату Франції.

У зонах ризику людям необхідно прибирати чагарники в радіусі 50 метрів навколо свого будинку, але не всі це роблять. Це дозволяє пожежам поширюватися швидше.

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Франція стихійні лиха

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