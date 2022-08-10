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Во Франции не могут обуздать лесные пожары: эвакуировали 10 тысяч человек, не исключают поджог

Среда, 10 августа 2022, 21:01

На юго-западе Франции пытаются взять под контроль масштабный лесной пожар, но пока безуспешно.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Из-за пожара в департаментах Ландес и Жиронда пришлось эвакуировать 10 тысяч человек, огонь уничтожил 6200 гектаров лесных насаждений.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен выразил в среду "большие подозрения, что пожар является актом поджогов".

Для тушения огня привлекли более 1000 пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета.

Премьер-министр Элизабет Борн объявила, что в четверг приедет в Жиронду вместе с Дарманином, подчеркнув, что правительство мобилизует все средства борьбы с огнем.

Лесные пожары во Франции частично вызваны тем, что жители не соблюдают правила, на прошлой неделе пришла к выводу комиссия по расследованию Сената Франции.

В зонах риска людям нужно убирать кустарники в радиусе 50 метров вокруг собственного дома, но не все это делают. Это позволяет пожарам распространяться быстрее.

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Франция стихийные бедствия

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