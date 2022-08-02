Росія ймовірно проситиме США включити у списки на обмін, в рамках якого Штати сподіваються звільнити двох американців, росіянина, якому відомо про спроби втручання у вибори в США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За даними джерел, Росія ще хоче виторгувати у США більш вигідну домовленість, ніж запропонована, та хоче у список на обмін щонайменш ще одного громадянина РФ.

Як вже повідомлялося, можливим кандидатом на №2 у списку, на додачу до Віктора Бута, є Вадим Красиков, якого у Німеччині визнали винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. На це потрібна згода Берліна, і співрозмовники допускають, що якщо Росія почне наполягати на його кандидатурі, це ознака того, що вони хочуть загальмувати процес.

Ще один можливий кандидат, за словами джерел, - російський бізнесмен Владислав Клюшин, якого екстрадували зі Швейцарії до США у грудні за звинуваченнями в інсайдерській торгівлі.

Клюшин може мати доступ до документів, пов’язаних зі зламом мереж Демократичної партії під час передвиборчої кампанії, і які підтверджують, що зламом керувала пов’язана з ГРУ група "Fancy Bear", або APT28.

Вважається, що Клюшин може бути більш цінною особою і для адміністрації Байдена, і для Кремля.

Неофіційно відомо, що це вже не перший випадок, коли згадали про Клюшина. Росія минулого року відмовилася від обміну Вілана та колишнього морпіха Тревора Ріда після того, як Швейцарія відмовилася передати Клюшина в РФ.

Нагадаємо, США намагаються домовитися з Росією про звільнення затриманих у РФ баскетболістки Бріттні Грінер і юриста Пола Вілана. Бріттні Грінер у Росії інкримінують зберігання наркотиків, Вілану, який ув’язнений набагато довше - шпигунство. Обмін був головною темою першої після 24 лютого розмови держсекретаря США та глави МЗС РФ.