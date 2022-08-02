Россия предположительно будет просить США включить в списки на обмен, в рамках которого Штаты надеются освободить двух американцев, россиянина, которому известно о попытках вмешательства в выборы в США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По данным источников, Россия хочет выторговать у США более выгодную договоренность, чем предложенная, и хочет в список на обмен по меньшей мере еще одного гражданина РФ.

Как уже сообщалось, возможным кандидатом №2 в списке, в дополнение к Виктору Буту, является Вадим Красиков, которого в Германии признали виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. На это нужно согласие Берлина, и собеседники допускают, что если Россия начнет настаивать на его кандидатуре, это признак того, что они хотят затормозить процесс.

Еще один возможный кандидат, по словам источников, – российский бизнесмен Владислав Клюшин, которого экстрадировали из Швейцарии в США в декабре по обвинениям в инсайдерской торговле.

Клюшин может иметь доступ к документам, связанным с взломом сетей Демократической партии во время предвыборной кампании и подтверждающим, что взломом руководила связанная с ГРУ группа "Fancy Bear", или APT28.

Считается, что Клюшин может быть более ценным и для администрации Байдена, и для Кремля.

Неофициально известно, что это уже не первый случай, когда вспомнили о Клюшине. Россия в прошлом году отказалась от обмена Уилана и бывшего морпеха Тревора Рида после того, как Швейцария отказалась передать Клюшина в РФ.

Напомним, США пытаются договориться с Россией об освобождении задержанных в РФ баскетболистки Бриттни Гринер и юриста Пола Уилана. Гринер в России инкриминируют хранение наркотиков, Уилану, который находится в заключении гораздо дольше - шпионаж. Обмен был главной темой первого после 24 февраля разговора госсекретаря США и главы МИД РФ.