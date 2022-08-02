У Китаї відреагували на пропозицію Байдена укласти спільну угоду про контроль над ядерною зброєю

Представниця міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн у вівторок відреагувала на заклик президента США Джо Байдена до Пекіна долучитися до укладання нової угоди про контроль над ядерним озброєнням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час брифінгу для журналістів Чуньїн заявила, що США спершу повинні самі "суттєво й істотно скоротити свій ядерний арсенал у підтверджений і юридично обов’язковий спосіб, щоб склались умови для залучення інших ядерних держав у переговори щодо ядерного роззброєння".

"Якщо США зможуть задати приклад і щиро дотримуватись умов Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, це багато означатиме для середовища міжнародної безпеки та забезпечення глобальної стратегічної стабільності", – сказала представниця МЗС Китаю.

"Ми готові й далі тісно обмінюватися інформацією з іншими сторонами з цього питання, яке залежить від глобальної стратегічної стабільності й безпеки", – додала вона.

Нагадаємо, в понеділок Джо Байден висловив готовність укласти з Росією новий договір про контроль над ядерною зброєю замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році.

Він натякнув, що учасником цього нового договору має стати і Китай, який "також несе відповідальність як ядерна держава ДНЯЗ і постійний член Ради безпеки ООН за участь у переговорах, які зменшать ризик прорахунків і вирішать дестабілізуючу військову динаміку".

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) був підписаний між США і Росією у 2011 році на десятирічний термін. Він наразі є останнім договором у сфері контролю над озброєннями, який діє між РФ і США.

СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів. Такі переговори почалися у 2019 році.

Але тодішня адміністрація США не виявляла бажання продовжувати договір: Вашингтон наполягав, що потрібно укласти новий договір за участі США, Росії та Китаю. Зрештою, після обрання Джо Байдена в лютому 2021 року СНО-3 було продовжено на п’ять років.

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