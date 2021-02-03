Угода про продовження ядерного договору між РФ і США набула чинності

Угода РФ і США про продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) в середу, 3 лютого, набула чинності після обміну відповідними нотами.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

"3 лютого в МЗС Росії відбувся обмін нотами з посольством США про завершення внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності угоди про продовження терміну дії СНО" - йдеться у заяві.

"Відповідно, дана угода в цей же день вступила в силу. Таким чином, договір буде діяти в тому вигляді , як він був підписаний, без будь-яких змін або доповнень, до 5 лютого 2026 року ", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, адміністрація Байдена раніше запропонувала Росії п'ятирічне продовження дії договору про стратегічні наступальні озброєння, що обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.