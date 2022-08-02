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В Китае отреагировали на предложение Байдена заключить совместное соглашение о контроле над ядерным оружием

Вторник, 2 августа 2022, 20:57

Представительница министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин во вторник отреагировала на призыв президента США Джо Байдена в Пекин присоединиться к заключению нового соглашения о контроле над ядерным вооружением.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время брифинга для журналистов Чуньин заявила, что США сначала должны сами "существенно и существенно сократить свой ядерный арсенал подтвержденным и юридически обязательным способом, чтобы сложились условия для привлечения других ядерных государств в переговоры по ядерному разоружению".

"Если США смогут задать пример и искренне следовать условиям Договора о нераспространении ядерного оружия, это будет много значить для среды международной безопасности и обеспечения глобальной стратегической стабильности", – сказала представитель МИД Китая.

"Мы готовы и дальше тесно обмениваться информацией с другими сторонами по этому вопросу, который зависит от глобальной стратегической стабильности и безопасности", – добавила она.

Напомним, в понедельник Джо Байден выразил готовность заключить с Россией новый договор о контроле над ядерным оружием вместо нынешнего о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого завершается в 2026 году.

Он намекнул, что участником этого нового договора должен стать и Китай, который "несет ответственность также как ядерное государство ДНЯО и постоянный член Совета безопасности ООН за участие в переговорах, которые уменьшат риск просчетов и решат дестабилизирующую военную динамику".

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан между США и Россией в 2011 году на десятилетний срок. Он является последним договором в сфере контроля над вооружениями, действующим между РФ и США.

СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен еще на пять лет при доброй воле каждого из подписантов. Подобные переговоры начались в 2019 году.

Но тогдашняя администрация США не изъявляла желания продлевать договор: Вашингтон настаивал, что нужно заключить новый договор с участием США, России и Китая. В конце концов после избрания Джо Байдена в феврале 2021 года СНВ-3 был продлен на пять лет.

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Китай Ядерное оружие

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