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Фінська компанія судитиметься з "Росатомом" щодо будівництва АЕС, вимагає 2 млрд євро

Неділя, 21 серпня 2022, 09:47

Фінська енергетична компанія Fennovoima має намір розпочати судовий розгляд проти російського "Росатому".

Про це заявив виконавчий директор компанії Йоакім Спект, пише "Європейська правда" із посиланням на Yle.

Спект сказав, що Fennovoima вже звернулася до арбітражного суду з позовом. Загалом фінська компанія вимагає від "Росатому" близько 2 мільярдів євро.

Fennovoima у травні розірвала контракт із "Росатомом" на будівництво АЕС "Ханхіківі".

Як причини компанія називає значні затримки та нездатність "Росатому" завершити проєкт атомної електростанції.

"Росатом" раніше заявив, що вимагатиме компенсацій за проєкт "Ханхіківі", оскільки, на думку російської сторони, контракт був розірваний безпідставно.

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Фінляндія

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