Финская компания будет судиться с "Росатомом" по строительству АЭС, требует 2 млрд евро

Финская энергетическая компания Fennovoima намерена начать судебное разбирательство против российского "Росатома".

Об этом заявил исполнительный директор компании Йоаким Спект, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Спект сказал, что Fennovoima уже обратилась в арбитражный суд с иском. В общей сложности финская компания требует от "Росатома" порядка 2 миллиардов евро.

Fennovoima в мае расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви".

В качестве причин компания называет значительные задержки и неспособность "Росатома" завершить проект атомной электростанции.

"Росатом" ранее заявил, что будет требовать компенсаций за проект "Ханхикиви", поскольку, по мнению российской стороны, контракт был разорван безосновательно.