Нова прем’єрка Франції випереджає Макрона в рейтингах

Призначена прем’єр-міністром Франції після президентських виборів у травні 2022 року Елізабет Борн випередила Емманюеля Макрона в рейтингах довіри.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опитуванні Ifop, здійсненому на замовлення видання Le Journal du Dimanche.

Рейтинг Макрона, якщо порівняти з останнім опитуванням, просів на 1% і становить 37%. При цьому недовіра до французького президента вперше переважає серед усіх соціальних груп, зокрема бізнесменів (втратив 7% довіри), керівників підприємств (5%) і навіть своїх однопартійців (5%).

"Для переобраного президента це нечувано", – коментує генеральний директор департаменту вимірювання громадської думки Ifop Фредерік Дабі.

Що ж стосується Елізабет Борн, яка перебуває на посаді глави уряду Франції лише три місяці, її рейтинг зріс на 3% і становить 41%. Найбільше довіра до Борн зросла серед молоді (+12%), ремісників і торговців (+9%) та однопартійців Макрона (+5%).

Водночас, як зазначає JDD, на рейтинг прем’єрки Франції можуть вплинути ключові голосування в парламенті, заплановані на наступний тиждень. Ідеться про реформу страхування по безробіттю, законопроєкт про перехід на альтернативну енергетику та внесення змін до бюджету.

Нагадаємо, 16 травня президент Франції Еммануель Макрон доручив формування уряду міністерці праці Елізабет Борн. З призначенням Борн уряд Франції вдруге очолює жінка, вона відповідатиме за впровадження суперечливої пенсійної реформи Макрона.

У липні парламент Франції не зміг оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Борн, при тому, що в нього нема власної більшості.

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