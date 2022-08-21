Новый премьер Франции опережает Макрона в рейтингах

Назначенная премьер-министром Франции после президентских выборов в мае 2022 года Элизабет Борн опередила Эмманюэля Макрона в рейтингах доверия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опросе Ifop, осуществленном по заказу издания Le Journal du Dimanche.

Рейтинг Макрона, по сравнению с последним опросом, просел на 1% и составляет 37%. При этом недоверие к французскому президенту впервые преобладает среди всех социальных групп, в том числе бизнесменов (потерял 7% доверия), руководителей предприятий (5%) и даже своих однопартийцев (5%).

"Для переизбранного президента это неслыханно", – комментирует генеральный директор департамента измерения общественного мнения Ifop Фредерик Даби.

Что же касается Элизабет Борн, которая в должности главы правительства Франции находится всего три месяца, ее рейтинг вырос на 3% и составляет 41%. Больше всего доверие к Борну возросло среди молодежи (+12%), ремесленников и торговцев (+9%) и однопартийцев Макрона (+5%).

В то же время, как отмечает JDD, на рейтинг премьера Франции могут повлиять ключевые голосования в парламенте, запланированные на следующую неделю. Речь идет о реформе страхования по безработице, законопроекте о переходе на альтернативную энергетику и внесении изменений в бюджет.

Напомним, 16 мая президент Франции Эммануэль Макрон поручил формирование правительства министерке труда Элизабет Борн. С назначением Борн правительство Франции во второй раз возглавляет женщина, она будет отвечать за внедрение противоречивой пенсионной реформы Макрона.

В июле парламент Франции не смог объявить вотум недоверия правительству во главе с Борн, при том что у него нет собственного большинства.

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