В ООН закликали Путіна "припинити збройний напад" на Україну

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет у своєму виступі в четвер закликала російського президента Владіміра Путіна "припинити збройний напад на Україну", який триває понад шість місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви Бачелет.

"Вчора виповнилося пів року з моменту збройного нападу Росії. Шість неймовірно жахливих місяців для народу України, 6,8 мільйонів з яких були змушені покинути свою країну. Мільйони інших були внутрішньо переміщеними особами", – зазначила вона.

Бачелет додала, що воєнні дії створюють "немислимі ризики для мирного населення та навколишнього середовища", оскільки ведуться поблизу Запорізької атомної електростанції.

"Я закликаю президента Росії припинити збройний напад на Україну. Запорізька АЕС потребує негайної демілітаризації. Обидві сторони повинні завжди і за будь-яких обставин дотримуватись міжнародного прав прав людини та міжнародного гуманітарного права", – наголосила вона.

Раніше гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун після ракетного удару Росії по залізничній станції в Дніпропетровській області, в результаті якого загинули 25 людей, закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права.