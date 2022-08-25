Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В ООН закликали Путіна "припинити збройний напад" на Україну

Четвер, 25 серпня 2022, 22:20

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет у своєму виступі в четвер закликала російського президента Владіміра Путіна "припинити збройний напад на Україну", який триває понад шість місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви Бачелет.

"Вчора виповнилося пів року з моменту збройного нападу Росії. Шість неймовірно жахливих місяців для народу України, 6,8 мільйонів з яких були змушені покинути свою країну. Мільйони інших були внутрішньо переміщеними особами", – зазначила вона.

Бачелет додала, що воєнні дії створюють "немислимі ризики для мирного населення та навколишнього середовища", оскільки ведуться поблизу Запорізької атомної електростанції.

"Я закликаю президента Росії припинити збройний напад на Україну. Запорізька АЕС потребує негайної демілітаризації. Обидві сторони повинні завжди і за будь-яких обставин дотримуватись міжнародного прав прав людини та міжнародного гуманітарного права", – наголосила вона.

Раніше гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун після ракетного удару Росії по залізничній станції в Дніпропетровській області, в результаті якого загинули 25 людей, закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ООН Війна з РФ

Статті

Документи для біженців: як Україні захистити права своїх громадян у ЄС

Багато українців прибули в ЄС із мінімумом документів. Це створює чимало проблем, позбутися яких можна завдяки визнанню українських цифрових документів у застосунку "Дія".
25 серпня 2022 — Тетяна Лузан, для Європейської правди

Банки, що живлять геноцид: час змусити західні фінзаклади припинити підтримку РФ

Провідні західні банки продовжують надавати фінансові послуги РФ навіть після того, як Путін почав повномасштабну війну.
25 серпня 2022 — Cвітлана Романко, Razom We Stand

Посол Євросоюзу: Основні політичні умови членства в ЄС Україна вже виконала

Матті Маасікас: "На всій території України (тобто включаючи Крим) російську армію реально здолати... Щодо ядерної зброї: я вважаю, що РФ зберегла раціональність..."
24 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда