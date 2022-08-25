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В ООН призвали Путина "прекратить вооруженное нападение" на Украину

Четверг, 25 августа 2022, 22:20

Верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем выступлении в четверг призвала российского президента Владимира Путина "прекратить вооруженное нападение на Украину", которое длится более шести месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления Бачелет.

"Вчера исполнилось полгода с момента вооруженного нападения России. Шесть невероятно ужасающих месяцев для народа Украины, 6,8 миллиона из которых были вынуждены покинуть свою страну. Миллионы других стали внутренне перемещенными лицами", - отметила она.

Бачелет добавила, что военные действия создают "немыслимые риски для мирного населения и окружающей среды", поскольку ведутся вблизи Запорожской атомной электростанции.

"Я призываю президента России прекратить вооруженное нападение на Украину. Запорожская АЭС нуждается в немедленной демилитаризации. Обе стороны должны всегда и при любых обстоятельствах соблюдать международные права человека и международные гуманитарные права", - подчеркнула она.

Ранее гуманитарная координатор ООН по Украине Дениз Браун после ракетного удара России по железнодорожной станции в Днепропетровской области, в результате которого погибли 25 человек, призвала "все стороны" соблюдать международное право.

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ООН Война с РФ

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