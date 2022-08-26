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Прем'єр Естонії на рівні Єврокомісії  підняла питання про заборону туризму для росіян

П'ятниця, 26 серпня 2022, 09:04

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що провела телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, аби пояснити аргументи Естонії за запровадження заборони на туристичні поїздки росіян до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Twitter.

Кая Каллас наголосила, що майже 30% усіх росіян, які в’їхали на територію ЄС за останні пів року, їхали через естонський кордон.

"Ми не просуваємо ідею тотальної заборони на в’їзд - ми підтримуємо гуманітарні винятки і наш кордон має залишатися відкритим для шукачів притулку, для інакодумців. Важлива єдність ЄС", - зазначила Кая Каллас.  

У своїх аргументах щодо необхідності заборонити туристичні поїздки для росіян в умовах агресивної війни РФ проти України вона наголошує також, що російські туристи можуть становити загрозу безпеці країнам ЄС, оскільки можливості ретельно перевірити їх усіх немає. 

Також Кая Каллас наголошує, що подорожі ЄС є не правом людини, а привілеєм.

"І поки ваша країна веде війну проти України, громадяни цієї країни теж відповідають за вчинки своєї країни", – додала вона.

За даними Frontex, понад 60% росіян-мандрівників після початку повномасштабної війни РФ проти України в’їздили до ЄС через кордон Естонії або Фінляндії.

Нагадаємо, очільники комітетів із закордонних справ парламентів семи країн-членів ЄС виступили зі спільною заявою, у якій закликають до нових санкцій проти РФ за її війну, у тому числі - візових обмежень для звичайних росіян.

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Естонія Єврокомісія Війна з РФ Туризм

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