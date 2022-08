Прем'єр Естонії на рівні Єврокомісії  підняла питання про заборону туризму для росіян

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що провела телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, аби пояснити аргументи Естонії за запровадження заборони на туристичні поїздки росіян до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Twitter.

Кая Каллас наголосила, що майже 30% усіх росіян, які в’їхали на територію ЄС за останні пів року, їхали через естонський кордон.

Called @vonderleyen to discuss tourism ban for Russian citizens. 30% enter EU via Estonian border. We do not advocate for an outright ban - we support humanitarian exceptions and our border has to remain open for asylum seekers, dissidents. EU unity is important.