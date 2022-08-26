Премьер Эстонии подняла вопрос о запрете туризма для россиян на уровне Еврокомиссии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что провела телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы объяснить аргументы Эстонии за введение запрета на туристические поездки россиян в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем Twitter.

Кая Каллас подчеркнула, что почти 30% всех въехавших на территорию ЕС россиян за последние полгода ехали через эстонскую границу.

Called @vonderleyen to discuss tourism ban for Russian citizens. 30% enter EU via Estonian border. We do not advocate for an outright ban - we support humanitarian exceptions and our border has to remain open for asylum seekers, dissidents. EU unity is important. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 25, 2022

"Мы не продвигаем идею тотального запрета на въезд - мы поддерживаем гуманитарные исключения и наша граница должна оставаться открытой для искателей убежища, для инакомыслящих. Важно единство ЕС", - отметила Каллас.

В своих аргументах о необходимости запретить туристические поездки для россиян в условиях агрессивной войны РФ против Украины она отмечает также, что российские туристы могут представлять угрозу для безопасности стран ЕС, поскольку возможности тщательно проверить их нет.

Также Каллас отмечает, что путешествия в ЕС являются не правом человека, а привилегией.

"И пока ваша страна ведет войну против Украины, граждане этой страны тоже отвечают за поступки своей страны", – добавила она.

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