Премьер Эстонии подняла вопрос о запрете туризма для россиян на уровне Еврокомиссии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что провела телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы объяснить аргументы Эстонии за введение запрета на туристические поездки россиян в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем Twitter.

Кая Каллас подчеркнула, что почти 30% всех въехавших на территорию ЕС россиян за последние полгода ехали через эстонскую границу.

Called @vonderleyen to discuss tourism ban for Russian citizens. 30% enter EU via Estonian border. We do not advocate for an outright ban - we support humanitarian exceptions and our border has to remain open for asylum seekers, dissidents. EU unity is important.