Чорногорія заявила про потужну кібератаку на урядові сервіси

Державна цифрова інфраструктура Чорногорії зазнала безпрецедентної кібератаки і було вжито своєчасних заходів для пом'якшення її впливу.

Про це повідомив міністр державного управління Марас Дукай у Twitter, пише "Європейська правда".

"Деякі послуги були тимчасово відключені з міркувань безпеки, але безпека облікових записів, що належать громадянам і компаніям, і їх даних не наражалися на небезпеку", — йдеться в повідомленні.

🛑 Crna Gora je od kasno sinoć izložena novoj seriji organizovanih cyber napada na Vladinu informatičku infrastrukturu. Primarna meta je struktura državnih organa.



👉 Stručnjaci MJU su pravovremeno preduzeli odbrambene mjere.@javnaupravamne @VladaCG @defence_mne #MJU🇲🇪 — Marash Dukaj (@mdukaj1) August 26, 2022

Дукай сказав, що кібератака, яка розпочалася у четвер увечері, нагадувала атаки 2015 та 2016 років. Міністр також написав, що Чорногорія, член НАТО, проінформувала про це своїх союзників.

Хакери атакували державну цифрову інфраструктуру Чорногорії у день виборів у 2016 році, а потім ще раз протягом кількох місяців у 2017 році, коли країна збиралася вступити до НАТО.

Нагадаємо, після лише близько ста днів роботи уряд Чорногорії було відправлено у відставку. Спроба відправити його у відставку ледь не завершилася приходом до влади просербських та проросійських сил. А причиною відставки уряду, який в ЄС довгий час ставили у приклад, став формальний провал у сфері євроінтеграції.

Швидше за все, незабаром у країні пройдуть дострокові парламентські вибори.

Детальніше читайте у статті - Чорногорія між ЄС та "русскім міром": куди завела політична криза найменшу країну Балкан.