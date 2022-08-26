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Чорногорія заявила про потужну кібератаку на урядові сервіси

П'ятниця, 26 серпня 2022, 20:51

Державна цифрова інфраструктура Чорногорії зазнала безпрецедентної кібератаки і було вжито своєчасних заходів для пом'якшення її впливу.

Про це повідомив міністр державного управління Марас Дукай у Twitter, пише "Європейська правда".

"Деякі послуги були тимчасово відключені з міркувань безпеки, але безпека облікових записів, що належать громадянам і компаніям, і їх даних не наражалися на небезпеку", — йдеться в повідомленні.

Дукай сказав, що кібератака, яка розпочалася у четвер увечері, нагадувала атаки 2015 та 2016 років. Міністр також написав, що Чорногорія, член НАТО, проінформувала про це своїх союзників.

Хакери атакували державну цифрову інфраструктуру Чорногорії у день виборів у 2016 році, а потім ще раз протягом кількох місяців у 2017 році, коли країна збиралася вступити до НАТО.

Нагадаємо, після лише близько ста днів роботи уряд Чорногорії було відправлено у відставку. Спроба відправити його у відставку ледь не завершилася приходом до влади просербських та проросійських сил. А причиною відставки уряду, який в ЄС довгий час ставили у приклад, став формальний провал у сфері євроінтеграції.

Швидше за все, незабаром у країні пройдуть дострокові парламентські вибори. 

Детальніше читайте у статті -  Чорногорія між ЄС та "русскім міром": куди завела політична криза найменшу країну Балкан.

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Чорногорія кібербезпека

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