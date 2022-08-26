Черногория заявила о мощной кибератаке на правительственные сервисы

Государственная цифровая инфраструктура Черногории подверглась беспрецедентной кибератаке и были приняты своевременные меры для смягчения ее воздействия.

Об этом сообщил министр государственного управления Марас Дукай в Twitter, пишет "Европейская правда"

"Некоторые услуги были временно отключены по соображениям безопасности, но безопасность учетных записей, принадлежащих гражданам и компаниям, и их данных не подвергались опасности", — говорится в сообщении.

🛑 Crna Gora je od kasno sinoć izložena novoj seriji organizovanih cyber napada na Vladinu informatičku infrastrukturu. Primarna meta je struktura državnih organa.



👉 Stručnjaci MJU su pravovremeno preduzeli odbrambene mjere.@javnaupravamne @VladaCG @defence_mne #MJU🇲🇪 — Marash Dukaj (@mdukaj1) August 26, 2022

Дукай сказал, что кибератака, начавшаяся в четверг вечером, напоминала на атаки 2015 и 2016 годов. Министр также написало, что Черногория, член НАТО, проинформировала об этом своих союзников.

Хакеры атаковали государственную цифровую инфраструктуру Черногории в день выборов в 2016 году, а затем еще раз в течение нескольких месяцев в 2017 году, когда страна собиралась вступить в НАТО.

Напомним, после приблизительно ста дней работы правительство Черногории было отправлено в отставку.

Попытка отправить его в отставку чуть ли не завершилась приходом к власти просербских и пророссийских сил. А причиной отставки правительства, которое в ЕС долгое время ставили в пример, стал формальный провал в сфере евроинтеграции.

Скорее всего, скоро в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

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