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Черногория заявила о мощной кибератаке на правительственные сервисы

Пятница, 26 августа 2022, 20:51

Государственная цифровая инфраструктура Черногории подверглась беспрецедентной кибератаке и были приняты своевременные меры для смягчения ее воздействия.

Об этом сообщил министр государственного управления Марас Дукай в Twitter, пишет "Европейская правда"

"Некоторые услуги были временно отключены по соображениям безопасности, но безопасность учетных записей, принадлежащих гражданам и компаниям, и их данных не подвергались опасности", — говорится в сообщении.

Дукай сказал, что кибератака, начавшаяся в четверг вечером, напоминала на атаки 2015 и 2016 годов. Министр также написало, что Черногория, член НАТО, проинформировала об этом своих союзников.

Хакеры атаковали государственную цифровую инфраструктуру Черногории в день выборов в 2016 году, а затем еще раз в течение нескольких месяцев в 2017 году, когда страна собиралась вступить в НАТО.

Напомним, после приблизительно ста дней работы правительство Черногории было отправлено в отставку.

Попытка отправить его в отставку чуть ли не завершилась приходом к власти просербских и пророссийских сил. А причиной отставки правительства, которое в ЕС долгое время ставили в пример, стал формальный провал в сфере евроинтеграции.

Скорее всего, скоро в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

Детальнее читайте в статье - Черногория между ЕС и "русским миром": куда политический кризис завел самую небольшую страну Балкан.

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Черногория кибербезопасность

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