Військові кораблі США пройшли через Тайванську протоку вперше з часу візиту Пелосі

Два кораблі Військово-морських сил США 28 серпня пройшли через Тайванську протоку вперше після візиту спікерки Палати представників на Тайвань, що розлютив Пекін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Через протоку пройшли ракетні крейсери USS Antietam та USS Chancellorsville, які належать до 7-го флоту США, що базується у Японії. Пресслужба 7-го флоту зазначила, що дії кораблів повністю відповідають міжнародному праву та що на час публікації ніякого втручання інших збройних сил не було.

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



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"Кораблі слідують транзитом через коридор у протоці, який не входить до територіальних вод жодної прибережної держави. Цей транзит через Тайванську протоку демонструє підтримку США ідеї вільного й відкритого Тихоокеанського регіону", - зазначили у заяві.

Китайські військові відреагували заявою, що спостерігають за рухом кораблів і "готові реагувати на будь-які провокації".

Пекін вважає острів Тайвань своєю суверенною територією, хоча Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала його, та відтак вважає протоку частиною своїх внутрішніх вод. США дотримуються позиції, що частина протоки є міжнародними водами, посилаючись на законодавство про те, що територіальні води поширюються на 12 морських миль від узбережжя країни.

Американські військові кораблі і раніше регулярно проходили через протоку.

Нагадаємо, візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на початку серпня став найвищим візитом посадовця США на острів за останні 25 років. Китай відреагував на нього масштабними військовими маневрами довкола Тайваню з ракетними пусками та санкціями проти Пелосі.

У США назвали реакцію Пекіна надмірною. Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Через 12 днів після візиту Пелосі на острів прибула нова делегація членів Конгресу США, після того були й інші візити.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.