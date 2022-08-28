Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Військові кораблі США пройшли через Тайванську протоку вперше з часу візиту Пелосі

Неділя, 28 серпня 2022, 12:41

Два кораблі Військово-морських сил США 28 серпня пройшли через Тайванську протоку вперше після візиту спікерки Палати представників на Тайвань, що розлютив Пекін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Через протоку пройшли ракетні крейсери USS Antietam та USS Chancellorsville, які належать до 7-го флоту США, що базується у Японії. Пресслужба 7-го флоту зазначила, що дії кораблів повністю відповідають міжнародному праву та що на час публікації ніякого втручання інших збройних сил не було. 

"Кораблі слідують транзитом через коридор у протоці, який не входить до територіальних вод жодної прибережної держави. Цей транзит через Тайванську протоку демонструє підтримку США ідеї вільного й відкритого Тихоокеанського регіону", - зазначили у заяві.

Китайські військові відреагували заявою, що спостерігають за рухом кораблів і "готові реагувати на будь-які провокації". 

Пекін вважає острів Тайвань своєю суверенною територією, хоча Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала його, та відтак вважає протоку частиною своїх внутрішніх вод. США дотримуються позиції, що частина протоки є міжнародними водами, посилаючись на законодавство про те, що територіальні води поширюються на 12 морських миль від узбережжя країни.

Американські військові кораблі і раніше регулярно проходили через протоку. 

Нагадаємо, візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на початку серпня став найвищим візитом посадовця США на острів за останні 25 років. Китай відреагував на нього масштабними військовими маневрами довкола Тайваню з ракетними пусками та санкціями проти Пелосі.

У США назвали реакцію Пекіна надмірною. Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

Через 12 днів після візиту Пелосі на острів прибула нова делегація членів Конгресу США, після того були й інші візити.  

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Китай

Статті

Після Земана: які ризики несуть для України президентські вибори у Чехії

Потенційним лідером президентських перегонів у Чехії є політик, який виступає за обмеження підтримки України.
26 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну

Київ має чітко повідомити Ватикан: передумовою для приїзду Папи є публічна зміна позиції, в першу чергу - спростування найодіозніших заяв.
26 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Документи для біженців: як Україні захистити права своїх громадян у ЄС

Багато українців прибули в ЄС із мінімумом документів. Це створює чимало проблем, позбутися яких можна завдяки визнанню українських цифрових документів у застосунку "Дія".
25 серпня 2022 — Тетяна Лузан, для Європейської правди