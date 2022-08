Військові кораблі США пройшли через Тайванську протоку вперше з часу візиту Пелосі

Два кораблі Військово-морських сил США 28 серпня пройшли через Тайванську протоку вперше після візиту спікерки Палати представників на Тайвань, що розлютив Пекін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Через протоку пройшли ракетні крейсери USS Antietam та USS Chancellorsville, які належать до 7-го флоту США, що базується у Японії. Пресслужба 7-го флоту зазначила, що дії кораблів повністю відповідають міжнародному праву та що на час публікації ніякого втручання інших збройних сил не було.

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



Read more here:https://t.co/3nIGSmuWsh pic.twitter.com/lTbVpn4U8g