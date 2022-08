Военные корабли США прошли через Тайваньский пролив впервые со времени визита Пелоси

Два корабля Военно-морских сил США 28 августа прошли через Тайваньский пролив впервые после визита спикерки Палаты представителей на Тайвань, на который жестко отреагировал Китай.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Через пролив прошли ракетные крейсеры USS Antietam и USS Chancellorsville, принадлежащие к базирующемуся в Японии 7-му флоту США. Прессслужба 7-го флота отметила, что действия кораблей полностью соответствуют международному праву и что на момент публикации никакого вмешательства других вооруженных сил не было.

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



Read more here: