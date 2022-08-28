Военные корабли США прошли через Тайваньский пролив впервые со времени визита Пелоси

Два корабля Военно-морских сил США 28 августа прошли через Тайваньский пролив впервые после визита спикерки Палаты представителей на Тайвань, на который жестко отреагировал Китай.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Через пролив прошли ракетные крейсеры USS Antietam и USS Chancellorsville, принадлежащие к базирующемуся в Японии 7-му флоту США. Прессслужба 7-го флота отметила, что действия кораблей полностью соответствуют международному праву и что на момент публикации никакого вмешательства других вооруженных сил не было.

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



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"Корабли следуют транзитом через коридор в проливе, который не входит в территориальные воды ни одного прибрежного государства. Этот транзит через Тайваньский пролив демонстрирует поддержку США идеи свободного и открытого Тихоокеанского региона", - отметили в заявлении.

Китайские военные отреагировали заявлением о том, что наблюдают за движением кораблей и "готовы реагировать на любые провокации".

Пекин считает остров Тайвань своей суверенной территорией, хотя Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала его, и считает пролив частью своих внутренних вод. США придерживаются позиции, что часть пролива являются международными водами, ссылаясь на законодательство о том, что территориальные воды распространяются на 12 морских миль от побережья страны.

Американские военные корабли и раньше регулярно проходили через пролив.

Напомним, визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа стал самым высоким визитом чиновника США на остров за последние 25 лет. Китай отреагировал на него масштабными военными маневрами вокруг Тайваня с ракетными пусками и санкциями против Пелоси.

В США назвали реакцию Пекина чрезмерной. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и подчеркнул, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

Через 12 дней после визита Пелоси на остров прибыла новая делегация членов Конгресса США, после этого были и другие визиты.

Подробнее о значении визита Пелоси на Тайвань читайте в статье: Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином.