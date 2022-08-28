В Польше уже более 13 тысяч человек записались на добровольную службу в армии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на добровольную основную военную службу в стране записалось более 13 тысяч человек, и в ближайшие недели это число может возрасти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блащак рассказал в воскресенье в эфире телеканала TVP Info.

"Надеемся, что в сентябре, октябре и ноябре заявок будет больше. В этом году у нас подготовлено 15 тысяч мест. В случае необходимости мы создадим дополнительные. Мы хотим, чтобы как можно больше людей прошли обучение, чтобы они могли использовать оружие, чтобы были хорошо организованы", – заявил министр обороны Польши.

Ранее Блащак заявлял, что Польша надеется удвоить численность своей армии благодаря добровольной военной службе.

Принятый весной закон "О защите Родины" ввел новый вид военной службы – добровольную военную службу. Пройти ее может каждый, кто раньше не находился в армии. Благодаря ей можно пройти военную подготовку и в будущем остаться в резерве или вступить в профессиональную армию.

Кандидат начинает волонтерскую службу с 28-дневного базового курса подготовки. Затем он знакомится с правилами муштры и военным уставом и обучается основам владения оружием. Этот период завершится принесением присяги и получением военной книги.

Военнослужащие, которые решат не продолжать обучение, будут зачислены в резерв. Остальные получат до 11 месяцев профессиональной подготовки, которая сочетается с исполнением обязанностей по специальности. По истечении этого срока военнослужащий добровольной военной службы сможет подать заявление о прохождении службы в профессиональном, территориальном или действующем резерве.

В рамках волонтерской службы волонтер будет получать вознаграждение в размере самого низкого должностного оклада профессионального военнослужащего. Сейчас это 4560 злотых (более 35,6 тысяч гривен).

Как сообщалось, по словам лидера властной партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, страна планирует удвоить расходы на оборону – сначала с нынешних 2,4% валового внутреннего продукта до 3%, а впоследствии – до 5% ВВП.