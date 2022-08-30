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Франція побоюється за зростання своєї економіки через скорочення поставок газу РФ 

Вівторок, 30 серпня 2022, 17:50

Французька економіка перебуває на шляху до досягнення темпів зростання 2,5% цього року, але міністр фінансів попередив, що різке скорочення постачання російського газу до Франції може поставити під загрозу цей прогноз.

Про це заявив журналістам міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми повинні передбачати можливість повного припинення експорту російського газу до Франції у поєднанні з суворою зимою (як можливий сценарій серед інших)", - сказав Ле Мер журналістам.

Він також зазначив, що Франція вивчає варіанти покращення енергетичних взаємозв'язків із Іспанією.

Нагадаємо, Франція у вівторок звинуватила Москву у використанні енергетичних поставок як "зброї війни" після того, як "Газпром" скоротив поставки компанії Engie.

Engie заявила, що з вівторка отримуватиме менше газу від "Газпрому" через невизначений контрактний спір.

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Франція Енергетика Росія

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