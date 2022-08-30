Франция опасается за рост своей экономики из-за сокращения поставок газа РФ

Французская экономика находится на пути к достижению темпов роста 2,5% в текущем году, но министр финансов предупредил, что резкое сокращение поставок российского газа во Францию ​​может поставить под угрозу этот прогноз.

Об этом заявил журналистам министр финансов Франции Брюно Ле Мер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы должны предусматривать возможность полного прекращения экспорта российского газа во Францию ​​в сочетании с суровой зимой (как возможный сценарий среди прочих)", - сказал Ле Мер журналистам.

Он также отметил, что Франция изучает варианты улучшения энергетических связей с Испанией.

Напомним, Франция во вторник обвинила Москву в использовании энергетических поставок в качестве "оружия войны" после того, как "Газпром" сократил поставки компании Engie.

Engie заявила, что со вторника будет получать меньше газа от "Газпрома" из-за нерешенного контрактного спора.