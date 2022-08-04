У Білорусі польську журналістку засудили до 5 років колонії

Суд у білоруському Гомелі засудив до 5 років колонії затриману в країні журналістку польського TVP Ірину Слаунікаву, яка співпрацює також з "Белсатом".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Слауніковій інкримінували "створення екстремістського формування". Процес тривав більше місяця за закритими дверима. 3 серпня їй присудили 5 років колонії.

‼️Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy opublikowało zdjęcie dziennikarki TVP Iryny Słaunikawej z sali sądowej - na chwilę przed ogłoszeniem wyroku.



🤬Słaunikawa jest więźniem politycznym reżimu Łukaszenki. Została skazana dziś na 5 lat kolonii karnej pic.twitter.com/TOeIkLEkAi — Biełsat (@Bielsat_pl) August 3, 2022

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький назвав вирок журналістці "абсолютним скандалом" та пообіцяв жорстку реакцію МЗС.

"Свобода преси, свобода слова та безперешкодне право висловлювати погляди - це ключові засади демократії. Вирок режиму Лукашенка щодо журналістки Ірини Слаунікової - 5 років колонії - це абсолютний скандал, порушення усіх цивілізаційних норм, прав людини та журналістів", - заявив Моравецький.

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", зараз у Білорусі щонайменш 1253 засуджених є політв’язнями.

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