Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Білорусі польську журналістку засудили до 5 років колонії

Четвер, 4 серпня 2022, 08:49

Суд у білоруському Гомелі засудив до 5 років колонії затриману в країні журналістку польського TVP Ірину Слаунікаву, яка співпрацює також з "Белсатом". 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Слауніковій інкримінували "створення екстремістського формування". Процес тривав більше місяця за закритими дверима. 3 серпня їй присудили 5 років колонії. 

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький назвав вирок журналістці "абсолютним скандалом" та пообіцяв жорстку реакцію МЗС. 

"Свобода преси, свобода слова та безперешкодне право висловлювати погляди - це ключові засади демократії. Вирок режиму Лукашенка щодо журналістки Ірини Слаунікової - 5 років колонії - це абсолютний скандал, порушення усіх цивілізаційних норм, прав людини та журналістів", - заявив Моравецький. 

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", зараз у Білорусі щонайменш 1253 засуджених є політв’язнями. 

Читайте також: Українська стратегія щодо Білорусі: що Київ має змінити якнайшвидше.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь

Статті

СОТ на шляху до одужання: як вдалося уникнути краху системи світової торгівлі

Відсутність нормально працюючої системи вирішення спорів СОТ могла призвести до фактичного краху організації. Однак цього сценарію вдасться уникнути.
4 серпня 2022 — Анжела Махінова, Sayenko Kharenko

Покарання для Угорщини. Коли ЄС зможе позбавити права вето антизахідний уряд Орбана

Є можливість позбавити уряд Орбана права голосу в ЄС. Цей механізм, що досі був суто теоретичним, відтепер стає реальним...
3 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном

Візит на Тайвань третьої посадової особи США не дав старт війні, як багато хто чекав. Проте цей візит напевно матиме довгострокові наслідки для відносин із Китаєм.
3 серпня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди