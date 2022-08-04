В Беларуси польскую журналистку приговорили к 5 годам колонии
Суд в белорусском Гомеле приговорил к 5 годам колонии задержанную в стране журналистку польского TVP Ирину Слауникову, которая также сотрудничала с "Белсатом".
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.
Слауниковой инкриминировали "создание экстремистского формирования". Процесс длился больше месяца за закрытыми дверями. 3 августа ей присудили 5 лет колонии.
‼️Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy opublikowało zdjęcie dziennikarki TVP Iryny Słaunikawej z sali sądowej - na chwilę przed ogłoszeniem wyroku.— Biełsat (@Bielsat_pl) August 3, 2022
🤬Słaunikawa jest więźniem politycznym reżimu Łukaszenki. Została skazana dziś na 5 lat kolonii karnej pic.twitter.com/TOeIkLEkAi
Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал приговор журналистке "абсолютным скандалом" и пообещал жесткую реакцию МИД.
"Свобода прессы, свобода слова и беспрепятственное право выражать взгляды – это ключевые принципы демократии. Приговор режима Лукашенко в отношении журналистки Ирины Слауниковой – 5 лет колонии – это абсолютный скандал, нарушение всех цивилизационных норм, прав человека и журналистов", - заявил Моравецкий.
По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", сейчас в Беларуси по меньшей мере 1253 осужденных являются политзаключенными.
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