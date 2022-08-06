Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом

Папа Римський Франциск у суботу прийняв українського посла у Ватикані Андрія Юраша, з яким, за словами останнього, обговорював можливу поїздку до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість шляхом свого візиту до України" – важливі слова Папи Франциска, висловлені під час сьогоднішньої зустрічі зі Святим Отцем. Україна багато років, особливо з початку війни чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану", – написав Юраш у Twitter.

“I am veryClose to🇺🇦&want toExpress thisCloseness thought myVisit to🇺🇦” -important words of PopeFrancis @Pontifex expressed during today’sMeeting withHolyFather.🇺🇦for many years&especiallySinceStart ofWar has beenWaiting forPope &’ll be happy toGreetHim beforeHisTrip toKazakhstan pic.twitter.com/livjRfzEA1 — Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022

Своєю чергою офіційне повідомлення Ватикану про зустріч Франциска з українським послом не містить згадок про тему їхньої розмови.

В інтерв’ю агентству Reuters минулого місяця Франциск сказав, що хотів би відвідати Київ після повернення з Канади 30 липня, але також хотів би поїхати до Москви, бажано перед візитом до Києва, щоб сприяти миру.

Папа Римський візьме участь у з'їзді релігійних лідерів у столиці Казахстану Нур-Султані 13-15 вересня, де, за його словами, сподівається зустрітися з патріархом Кирилом.