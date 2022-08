Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом

Папа Римський Франциск у суботу прийняв українського посла у Ватикані Андрія Юраша, з яким, за словами останнього, обговорював можливу поїздку до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість шляхом свого візиту до України" – важливі слова Папи Франциска, висловлені під час сьогоднішньої зустрічі зі Святим Отцем. Україна багато років, особливо з початку війни чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану", – написав Юраш у Twitter.

