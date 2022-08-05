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Папа Римський зустрівся з "номером два" Російської православної церкви 

П'ятниця, 5 серпня 2022, 16:25

Папа Римський Франциск зустрівся у п’ятницю з митрополитом Антонієм, другим за впливом лідером Російської православної церкви, напередодні очікуваної зустрічі наступного місяця з російським патріархом Кирилом, який підтримує війну в Україні.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Ватикан включив Антонія до списку офіційних зустрічей Папи, але не повідомив про деталі приватної аудієнції.

Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, який очолює Антоній, повідомив, що розмова велася італійською і було обговорено "численні питання, що стоять на порядку православно-католицьких відносин, у тому числі в контексті політичних процесів, що відбуваються в світі", повідомило агентство "Интерфакс".

В інтерв’ю агентству Reuters минулого місяця Франциск сказав, що хотів би відвідати Київ після повернення з Канади 30 липня, але також хотів би поїхати до Москви, бажано перед візитом до Києва, щоб сприяти миру.

Папа Римський візьме участь у з'їзді релігійних лідерів у столиці Казахстану Нур-Султані 13-15 вересня, де, за його словами, сподівається зустрітися з патріархом Кирилом.

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Ватикан Росія Війна з РФ

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