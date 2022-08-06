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У Болгарії діти на узбережжі знайшли міну, коли ловили рапанів

Субота, 6 серпня 2022, 19:53

На узбережжі Чорного моря в болгарському курортному місті Царево в суботу діти знайшли, імовірно, протипіхотну міну, коли пірнали за рапанами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Діти під час запливу побачили невідомий об’єкт, який плавав у морі, й одразу повідомили про це рятувальникам. Місце біля імовірної міни огородили, тоді як на решті території пляжу люди продовжили купатися.

Як повідомляє Nova.bg із посиланням на міністерство оборони Болгарії, наразі фахівці встановлюють, що саме за міну знайшли діти на пляжі. Її планують знищити в неділю.

Поблизу морського курорту у Румунії знешкодили морську міну

Крім того, в іншому курортному місті Вромос екстрені служби також отримали повідомлення про вибухонебезпечний об’єкт – ним виявилася іржава протитанкова міна без детонатора, яку знищать у понеділок.

За останній місяць рятувальники отримували повідомлення про виявлення мін на прибережних містах Поморіє, Несебир і Аркутино. Був принаймні один випадок, коли до берегів Болгарії приплила морська міна.

А в липні між містами Поморіє та Ахелой винесло фрагмент ракети, ймовірно, від російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

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Болгарія

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