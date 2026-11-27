Вранці 27 листопада в Естонії оголошували повітряну загрозу через небезпеку дронів для південно-східних та південних повітів, у небо підіймали винищувачі союзників по НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Збройні сили Естонії о 6:40 ранку розіслали повідомлення про повітряну загрозу для низки повітів – Тартумаа, Йигевамаа, Вільяндімаа, Валгамаа, Вирумаа та Пилвамаа.

Представники Збройних сил повідомили ERR, що через загрозу з боку дронів у повітря піднялися також винищувачі НАТО.

Попередження про загрозу скасували о 7:24. Про порушення повітряного простору поки не повідомлялося.

В ніч на п’ятницю Україна здійснила масштабну атаку на Санкт-Петербург та Ленінградську область РФ за допомогою далекобійних дронів.

Цієї ночі у двох регіонах Латвії – Лудзенському та Балвському краях – також оголошували повітряну тривогу, невідомий дрон на короткий час залетів у повітряний простір країни.

Минулої суботи, 21 листопада, Збройні сили Естонії попереджали про можливу загрозу дронів у повітах Іда-Вірумаа та Ляене-Вірумаа, у небо підіймали авіацію союзників по НАТО.

В ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга жителі Естонії, Латвії та Литви отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.

Тоді у повітряний простір Латвії вторглися три безпілотні літальні апарати, два з яких на короткий час (1–2 хвилини) перетнули східний кордон країни, а один перетнув територію Латвії з півдня на північ.