Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував заяву лідерки ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яка звинуватила його у спробі не допустити її до переговорів щодо семирічного бюджету ЄС.

Про це він сказав в кулуарах саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Макрон нагадав Ле Пен, що вона ще не була обрана на посаду глави держави, а до травня 2027 року Францію у міжнародних переговорах представлятиме саме він.

"Пані Ле Пен веде передвиборчу кампанію так само, як і інші кандидати. Дивною є така зарозумілість, коли вона вважає, що вже керує долею Франції, адже, доки не доведено протилежне, вона ще не обрана, а я, ваш покірний слуга, обраний до 13 травня 2027 року", – заявив президент журналістам, закликавши Ле Пен до скромності.

Його заява пролунала після того, як лідерка ультраправих коментувала матеріал Financial Times про те, що Німеччина і Франція прагнуть захистити бюджет ЄС від Ле Пен, назвавши це "підлими політичними маніпуляціями".

Чинний глава держави сподівається, що лідери ЄС зможуть незабаром досягти угоди щодо бюджету. Макрон попередив, що якщо цього не вдасться досягти до кінця року, він припинить участь у бюджетних переговорах і залишить це завдання своєму наступнику – яким може стати Ле Пен.

"Після 31 грудня я не матиму можливості – з політичної чи демократичної точки зору – відновити обговорення бюджету та довести його до завершення. Ми вступимо в період, який є надто близьким до президентських виборів у Франції", – заявив Макрон у четвер.

Президент Франції також вважає, що Європейський Союз робить "стратегічну помилку" через запропоновані скорочення свого майбутнього бюджету.

Лідери ЄС не змогли досягти остаточної домовленості щодо фінансування України у 2027 році і стосовно довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки – і достроково завершили саміт Європейської ради 26-27 листопада. Наступна спроба домовитися запланована на чергове засідання Європейської ради 17-18 грудня.