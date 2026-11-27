Європейська рада погодила кандидатури іспанця Пабло Ернандеса де Коса на посаду президента Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також Лоранс Бун і Маркуса Бруннермаєра – на посади членів Виконавчої ради ЄЦБ: остаточне рішення щодо їхнього призначення планують ухвалити у грудні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта на пресконференції за результатами позачергового засідання Європейської ради в ніч з 26 на 27 листопада.

Кошта повідомив, що Європейська рада отримала рекомендацію Ради ЄС щодо призначення нового керівництва Європейського центробанку.

"Ми отримали рекомендацію Ради призначити Пабло Ернандеса де Коса президентом ЄЦБ, пані Лоранс Бун та пана Маркуса К. Бруннермаєра – двома іншими членами Виконавчої ради ЄЦБ", – заявив Кошта.

Він додав, що "Європейська рада вирішила розпочати процес консультацій з Європейським парламентом та Радою керуючих ЄЦБ щодо трьох кандидатур, рекомендованих нам Радою, щоб ухвалити остаточне рішення на нашому наступному засіданні Європейської ради у грудні".

Кошта також повідомив, що під час саміту лідери ЄС востаннє зустрілися з нинішньою президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард і мали нагоду відзначити її дуже хорошу роботу на цій посаді.

Варто зауважити, лідери ЄС достроково завершили позачерговий саміт 26-27 листопада, не досягнувши остаточної домовленості щодо фінансування України у 2027 році та довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

Як повідомляла "Європейська правда" з посиланням на дипломата ЄС, 26 листопада посли держав Євросоюзу погодили текст рекомендацій щодо призначення нового керівництва Європейського центробанку.

Нагадаємо, 29 жовтня президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард повідомила про намір достроково піти у відставку до 7 лютого 2027 року, після чого Рада ЄС розпочала процедуру призначення її наступника.