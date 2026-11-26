Лідери Європейського Союзу на позачерговому саміті у Брюсселі 26-27 листопада обговорюють фінансування України у 2027 році та у межах наступного довгострокового бюджету ЄС, однак досягнення фінальної домовленості з цих питань не очікується – прийняття рішення перенесуть на грудень.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі стало відомо з власних джерел у ЄС.

Досягнення остаточної домовленості щодо наступного довгострокового бюджету ЄС на 2028-34 рр. в цілому на нинішньому саміті також не очікується: а результатами консультацій може бути підготовлена нова компромісна пропозиція, яка стане основою для переговорів на грудневому саміті лідерів.

Під час пленарного засідання Європейської ради 26 листопада лідери держав ЄС обговорили наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу та фінансування України, після чого президент Європейської ради Антоніу Кошта розпочав консультації з лідерами у групах.

Вже завершилася майже двогодинна дискусія з "ощадливою сімкою" (Німеччина, Нідерланди, Австрія, Данія, Швеція, Фінляндія, Бельгія), яка виступає за обмеження зростання національних внесків до бюджету ЄС. Наразі триває зустріч із "друзями згуртованості" – 17 державами ЄС, які прагнуть захистити обсяги фінансування з євробюджету.

Щодо нового кредиту Україні на 45 млрд євро на 2027 рік, то наразі залишається переконати три держави ЄС – Угорщину, Словаччину та Чехію – долучитися до нього.

"Існують розбіжності в поглядах на те, як до цього підійти. Але це, безумовно, те питання, щодо якого всі знають, що воно має бути врегульоване до кінця року, оскільки це потреби України на 2027 рік, які нам необхідно покрити", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

У ЄС розраховують, що розмежування військової та бюджетної складових кредиту допоможе залучити до нього всі 27 держав Євросоюзу. При цьому йдеться не про два окремі кредити, а про можливість для окремих держав фінансувати невійськові видатки у межах одного кредиту.

За прогнозами співрозмовників "ЄвроПравди", рішення щодо нового кредиту для України може бути ухвалене на наступному засіданні Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 17-18 грудня. До того часу триватимуть консультації з державами-членами ЄС.

Щодо фінансування України у межах наступного довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки, то Антоніу Кошта пропонує створити окремий механізм виплати відсотків за кредитами Україні – додатково до запропонованого Єврокомісією резерву для України обсягом 100 млрд євро (Ukraine Reserve).

"Спочатку це планувалося в межах цих 100 млрд. Але тепер Кошта хоче винести це понад цю суму. Тож потрібно мати спеціальний механізм", – пояснив інший співрозмовник "ЄвроПравди".

Нагадаємо, згідно з розрахунками Єврокомісії, витрати на обслуговування кредитів Україні (з урахуванням нового запропонованого кредиту на 45 млрд євро) протягом 2028-2034 років можуть становити від 45 до 55 млрд євро.

Нагадаємо, 18 листопада Європейська комісія запропонувала надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро у 2027 році – на додачу до 45 млрд євро, вже запланованих на наступний рік у межах раніше погодженого кредиту на 90 млрд євро.

У четвер прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв повідомив, що його держава долучиться до невійськової частини нового кредиту для України, яка становитиме 20 млрд євро.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди" "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".