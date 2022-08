Україна вимагає розслідування неправдивих даних у фільмі CBS про поставки зброї

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав американську телерадіомережу CBS провести внутрішнє розслідування появи у журналістському матеріалі неправдивої інформації про те, що лише третина західного озброєння досягає фронту в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

CBS Reports оприлюднив документальний фільм про проблеми з контролем за поставками зброї в Україну під назвою "Озброюючи України". У ньому йшлося про те, що лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових.

Після публікації CBS оновив матеріал, "щоб відобразити зміни, які сталися після зйомок документального фільму". Також CBS відзначив, що зміни будуть внесені у сам фільм.

Зокрема, з матеріалу вилучили цитату волонтера організації з Литви Йонаса Охмана, який наприкінці квітня оцінив, що лише близько 30% допомоги надходить на лінію фронту в Україні. Крім того, твіт з цією цитатою було видалено з соцмережі Twitter.

"Йонас Охман каже, що після зйомок із CBS наприкінці квітня якість постачання значно покращилася. В уряді України зазначають, що аташе з питань оборони США бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні 2022 року для контролю та моніторингу озброєнь", - повідомила редакція.

Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав крок редакції, але зазначив, що його недостатньо.

"Ви ввели в оману величезну аудиторію, поширюючи необґрунтовані заяви та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і навіщо це дозволив", - написав глава МЗС.

Welcome first step, but it is not enough. You have misled a huge audience by sharing unsubstantiated claims and damaging trust in supplies of vital military aid to a nation resisting aggression and genocide. There should be an internal investigation into who enabled this and why. https://t.co/kkA0boaLXX