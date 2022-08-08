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Україна вимагає розслідування неправдивих даних у фільмі CBS про поставки зброї

Понеділок, 8 серпня 2022, 11:29

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав американську телерадіомережу CBS провести внутрішнє розслідування появи у журналістському матеріалі неправдивої інформації про те, що лише третина західного озброєння досягає фронту в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

CBS Reports оприлюднив документальний фільм про проблеми з контролем за поставками зброї в Україну під назвою "Озброюючи України". У ньому йшлося про те, що лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових.

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Після публікації CBS оновив матеріал, "щоб відобразити зміни, які сталися після зйомок документального фільму". Також CBS відзначив, що зміни будуть внесені у сам фільм. 

Зокрема, з матеріалу вилучили цитату волонтера організації з Литви Йонаса Охмана, який наприкінці квітня оцінив, що лише близько 30% допомоги надходить на лінію фронту в Україні. Крім того, твіт з цією цитатою було видалено з соцмережі Twitter.

"Йонас Охман каже, що після зйомок із CBS наприкінці квітня якість постачання значно покращилася. В уряді України зазначають, що аташе з питань оборони США бригадний генерал Гаррік М. Гармон прибув до Києва у серпні 2022 року для контролю та моніторингу озброєнь", - повідомила редакція.

Глава МЗС Дмитро Кулеба привітав крок редакції, але зазначив, що його недостатньо.

"Ви ввели в оману величезну аудиторію, поширюючи необґрунтовані заяви та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і навіщо це дозволив", - написав глава МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив про необхідність отримати більше важкої зброї від держав Альянсу для відбиття атак РФ і контрнаступу Збройних сил України.

В Офісі президента називають відсутність політичної волі, бюрократію, відсутність достатньої кількості зброї серед основних причин затягування з поставками зброї в Україну.

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Кулеба Війна з РФ

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