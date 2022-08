Украина требует расследования ложных данных в фильме CBS о поставках оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал американскую телерадиосеть CBS провести внутреннее расследование появления в журналистском материале ложной информации о том, что только треть западного вооружения достигает фронта в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

CBS Reports обнародовал документальный фильм о проблемах с контролем за поставками оружия в Украину под названием "Вооружая Украину". В нем говорилось, что только 30% поставок западного оружия в конце концов доходит до украинских военных.

После публикации CBS обновил материал "чтобы отразить изменения, произошедшие после съемок документального фильма". Также CBS отметил, что изменения будут внесены в сам фильм.

В частности, из материала изъяли цитату волонтера организации из Литвы Йонаса Охмана, который в конце апреля оценил, что около 30% помощи поступает на линию фронта в Украине. Кроме того, твит с этой цитатой был удален из Twitter.

"Йонас Охман говорит, что после съемок с CBS в конце апреля качество поставок значительно улучшилось. В правительстве Украины отмечают, что атташе по вопросам обороны США бригадный генерал Гаррик М. Гармон прибыл в Киев в августе 2022 года для контроля и мониторинга вооружений", - сообщила редакция.

Глава МИД Дмитрий Кулеба приветствовал шаг редакции, но отметил, что его недостаточно.

"Вы обманули огромную аудиторию, распространяя необоснованные заявления и подрывая доверие к поставкам жизненно необходимой военной помощи нации, которая противостоит агрессии и геноциду. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и зачем это позволил", - написал глава МИД.

Welcome first step, but it is not enough. You have misled a huge audience by sharing unsubstantiated claims and damaging trust in supplies of vital military aid to a nation resisting aggression and genocide. There should be an internal investigation into who enabled this and why. https://t.co/kkA0boaLXX