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Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Вівторок, 9 серпня 2022, 21:42

Президент США Джо Байден у вівторок підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу після їх ратифікації Конгресом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Разом ми – США, Швеція і Фінляндія – і надалі будемо пильними щодо загроз нашій безпеці, стримуватимемо загрози і чинитимемо опір агресії, якщо вона виникне", – сказав Байден на церемонії в Білому домі.

Американський президент закликав решту союзників по Альянсу не зволікати з ратифікацією протоколів про вступ Швеції та Фінляндії.

Таким чином, Сполучені Штати стали 23-ою країною НАТО, яка ратифікувала протокол про вступ двох нових членів. Залишилися Іспанія, Греція, Португалія, Словаччина, Чехія, Угорщина й Туреччина.

Президент Фінляндії – про вступ країни до НАТО: ратифікація швидша, ніж очікувалось

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України. Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету. 

Прийняття обох країн до Альянсу на червневому саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його - але ще не остаточно і продовжує висувати вимоги до Гельсінкі й Стокгольма.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.

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США Розширення НАТО Швеція Фінляндія

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