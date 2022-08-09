Джонсон і Макрон пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки необхідно

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Емманюель Макрон у вівторок провели телефонну розмову, в якій зокрема обговорили Україну та домовились продовжувати її підтримку у війні проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням Даунінг-стрит, Джонсон і Макрон "наголосили на важливості того, щоб міжнародне співтовариство продовжувало підтримувати народ України в його боротьбі".

"Вони погодилися, що зусилля Великої Британії та Франції з підготовки та оснащення українських військ суттєво вплинули на війну, і що не можна допустити втоми Заходу від війни. Президент Макрон високо оцінив лідерство прем’єр-міністра щодо України", – зазначається в повідомленні.

Своєю чергою в повідомленні Єлисейського палацу зазначається, що лідери Великої Британії та Франції "підтвердили рішучість підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також підтримувати високий рівень координації між партнерами для задоволення потреб українців у військових, гуманітарних та економічних питаннях".

Зазначається, що Джонсон і Макрон також обговорили продовольчу кризу, спричинену російською агресією проти України, й підтвердили підтримку зусиллям ЄС збільшити експорт автомобільним та річковим транспортом у межах "маршрутів солідарності".

У липні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна повинна здобути першість у війні проти Росії та завершити конфлікт на своїх умовах.