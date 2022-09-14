США розглядають санкції проти Китаю для стримування від вторгнення на Тайвань - ЗМІ

Сполучені Штати розглядають варіанти пакету санкцій проти Китаю, щоб утримати його від вторгнення на Тайвань, при цьому Європейський Союз зазнає дипломатичного тиску з боку Тайбею, щоб той зробив те саме.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, обговорення у Вашингтоні та окреме лобіювання Тайбеєм посланців ЄС перебувають на ранній стадії — у відповідь на побоювання китайського вторгнення, які посилилися в міру ескалації військової напруги в Тайванській протоці.

В обох випадках ідея полягає в тому, щоб запровадити санкції крім уже вжитих на Заході заходів щодо обмеження торгівлі та інвестицій з Китаєм щодо чутливих технологій, таких як комп'ютерні чіпи та телекомунікаційне обладнання.

"Можливе введення санкцій проти Китаю - набагато складніше завдання, ніж санкції проти Росії, враховуючи тісний зв'язок США та їхніх союзників з китайською економікою", - сказав Назак Нікахтар, колишній високопосадовець Міністерства торгівлі США.

За словами двох джерел, переговори США про санкції почалися після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, але набули нової актуальності після реакції Китаю на візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

США за підтримки союзників по НАТО зробили аналогічний підхід до Росії в січні із загрозою невказаних санкцій, але це не допомогло запобігти вторгненню Путіна в Україну.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що обговорило зі США, Європою та іншими партнерами-однодумцями нещодавні військові навчання Китаю та "великі виклики", які Китай кидає Тайваню та регіону, але не може розкрити подробиці.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж Тайваню зброї загальною вартістю 1,1 млрд доларів на тлі зростання напруги у регіоні.