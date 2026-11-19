В Адміністрації президента Польщі заявили, що зняття імунітету з голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського та його заступника Бартоломея Соханського суперечить закону.

Про це сказав глава Адміністрації Збігнєв Богуцький, якого цитує Onet, пише "Європейська правда".

Богуцький оцінив рішення загальних зборів суддів Конституційного трибуналу Польщі як "катастрофічне"

"По-перше, воно не має жодних правових підстав. Воно суперечить закону, Конституції, правовій логіці, а також елементарній етиці, моралі та уявленням про державу", – сказав глава Адміністрації Кароля Навроцького.

Він додав, що це рішення сприяє ескалації конфлікту довкола Конституційного трибуналу.

"Якщо хтось хоче й надалі розпалювати Польщу, розпалювати ці емоції навколо Конституційного трибуналу, які після ініціювання цих переговорів президентом ми хочемо в дусі відповідальності вгамувати. Як бачимо, є кола, які воліють розпалювати. Гадаю, це повинні оцінити самі поляки", – заявив Богуцький.

На його думку, міністр юстиції та генпрокурор Вальдемар Журек вирішив і надалі йти "цим шляхом брутального беззаконня". Однак команда президента Польщі налаштована продовжувати переговори для врегулювання ситуації, додав посадовець.

"Для всіх тих, хто вважає, що ці переговори ні до чого не приведуть, у мене є погані новини, але хороші для поляків. Вони триватимуть, і воля пана президента полягає в тому, щоб зробити все можливе – і таку волю я також вбачаю в політичних угрупованнях – щоб фактично використати кожен міліметр для досягнення цієї згоди та пошуку рішень, які покладуть край усьому, що відбувається", – заявив Богуцький.

Напередодні загальні збори суддів Конституційного трибуналу Польщі погодили зняття імунітету з голови установи Богдана Свенчковського та його заступника Бартоломея Соханського.

Збори не дали згоди на затримання або попереднє ув’язнення Свенчковського. Водночас судді ухвалили чотири постанови, які дозволяють притягнути його до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року одна з суддів Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови та його заступника, що спричинило відкрите протистояння і сутички біля суду.

Глава уряду Дональд Туск наполягає на легітимності обраних парламентом суддів, тоді як президент Кароль Навроцький звинувачує уряд у незаконному захопленні контролю над установою.

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