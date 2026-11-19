У четвер Вільнюський обласний суд визнав прикордонника Кароліса Ілгевічуса винним у вбивстві та зловживанні службовим становищем за те, що він смертельно поранив підозрюваного у контрабанді сигарет, який не зупинив свій транспортний засіб під час поліцейського переслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Суд засудив Ілгевічуса до одного року обмеження волі без посиленого нагляду. Також йому було наказано працевлаштуватися або зареєструватися в службі зайнятості та сплатити 1 000 євро до Фонду допомоги жертвам злочинів.

Під час попереднього слухання Ілгевічус просив виправдати його, заявивши, що відкрив вогонь, аби захистити життя та здоров’я інших людей і зупинити особу, яка вчиняла злочин.

Його адвокат Відас Вілкас стверджував, що закон "Про державний кордон та його охорону" суперечить конституції Литви, і звернувся до суду з проханням передати справу до Конституційного суду. Після відхилення цього клопотання він вимагав припинення судового розгляду.

Згідно із законом, правоохоронець може застосувати вогнепальну зброю проти водія лише тоді, коли життя самого правоохоронця або іншої особи перебуває в небезпеці, а не тоді, коли під загрозою перебуває їхнє здоров’я.

Прокурор Даріус Шнейдеріс вимагав призначити покарання у вигляді двох років обмеження волі без посиленого нагляду, а також відшкодування майнової шкоди та виплати 2 500 євро до Фонду допомоги жертвам злочинів.

Хоча Кримінальний кодекс Литви передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років за вбивство, прокурор стверджував, що ув’язнення не буде адекватним покаранням у цій справі.

Чоловік, у якого стріляли, ідентифікований як А. Алексюкас, раніше мав судимості за контрабанду, опір правоохоронцям, незаконне зберігання акцизних товарів та інші правопорушення.

Нагадаємо, у жовтні у Литві вибухнули дві "контрабандні" повітряні кулі після зіткнення з лініями електропередачі.

Раніше аеропорт Вільнюса неодноразово зупиняв роботу через білоруські кулі з контрабандою.