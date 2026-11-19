Спецпредставник президента США та його зять Джаред Кушнер повідомив, що підготовка до наступного раунду переговорів, гарантії безпеки для України та ширша система для майбутньої стабільності Європи будуть головними темами зустрічі з "коаліцією охочих" у четвер.

Про це Кушнер написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Кушнер повідомив, що він та Стів Віткофф вирушають до Берліна, щоб проконсультуватися з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами на зустрічі "коаліції охочих".



"Наші пріоритети під час цієї поїздки – подальше зміцнення тісної координації з Україною та Європою, робота над виробленням єдиної позиції щодо ключових елементів тривалого миру, а також спільна підготовка порядку денного та запропонованого формату наступного раунду багатосторонніх переговорів", – написав Кушнер.

"Ми також розглянемо, як важлива робота "коаліції охочих" може сприяти формуванню післявоєнних механізмів безпеки, зокрема надійних гарантій для України та ширшої системи, що зміцнить стабільність у Європі та зменшить ризик майбутніх конфліктів", – додав він.



Президент США Дональд Трамп, зазначив Кушнер, рішуче налаштований "покласти край цій жахливій війні та встановити тривалий мир, який зробить усю Європу безпечнішою".

Президент Володимир Зеленський заявив 18 листопада, що спецпредставники американського президента Дональда Трампа у Берліні передадуть Україні "необхідну" інформацію щодо перемовин президента США, які відбуваються в Китаї.

Нагадаємо, 15 листопада Кушнер заявив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з'явилося кілька нових ідей, які можуть або привести до прориву, або перерости в нові пропозиції.

Раніше ЗМІ стало відомо про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.