Гутерреш поговорив з Путіним про "зернову угоду" та війну в Україні

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш у середу провів телефонну розмову з російським президентом Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гутерреш розповів журналістам під час брифінгу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

За словами генсека ООН, він обговорив із Путіним низку питань, передусім "зернову угоду" й перспективу експорту російської сільськогосподарської продукції – Гутерреш стверджує, що перешкоди для нього досі існують.

Крім того, сторони обговорили питання обміну військовополоненими. За словами президента РФ, які навів Гутерреш, Москва не перешкоджатиме візиту місії з розслідування фактів ООН, яка направиться в Оленівку, де наприкінці липня загинули понад 50 українських військовополонених.

Іншою темою розмови була ситуація на Запорізькій атомній електростанції, де нещодавно побувала місія Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Ми ще дуже далеко від завершення війни. Припинення вогню не видно. Я б сказав неправду, якби сказав, що це станеться найближчим часом", – сказав генеральний секретар ООН пізніше у відповідь на питання про перспективи війни.

У повідомленні Кремля стверджується, що Путін і Гутерреш також обговорили "тему злочинної діяльності українських неонацистських формувань" і "підле та жорстоке вбивство Дар'ї Дугіної".

Нагадаємо, у вівторок відкрилася нова, 77-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН. Як повідомлялося, на ній Україна просуватиме тезу, що розв’язана Росією повномасштабна війна стосується усього світу.