Гутерреш поговорил с Путиным о "зерновом соглашении" и войне в Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в среду провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гутерреш рассказал журналистам на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам генсека ООН, он обсудил с Путиным ряд вопросов, прежде всего, "зерновое соглашение" и перспективу экспорта российской сельскохозяйственной продукции - Гутерреш утверждает, что препятствия для него до сих пор существуют.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обмена военнопленными. По словам президента РФ, которые привел Гутерреш, Москва не будет препятствовать визиту миссии по расследованию фактов ООН, которая направится в Еленовку, где в конце июля погибли более 50 украинских военнопленных.

Другой темой разговора была ситуация в Запорожской атомной электростанции, где недавно побывала миссия Международного агентства по атомной энергии.

"Мы еще очень далеко от завершения войны. Прекращение огня не видно. Я бы сказал неправду, если бы сказал, что это произойдет в ближайшее время", – сказал генеральный секретарь ООН позже в ответ на вопросы о перспективах войны.

В сообщении Кремля утверждается, что Путин и Гутерреш также обсудили "тему преступной деятельности украинских неонацистских формирований" и "подлое и жестокое убийство Дарьи Дугиной".

Напомним, во вторник открылась новая, 77 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщалось, на нем Украина будет продвигать тезис, что развязанная Россией полномасштабная война касается всего мира.