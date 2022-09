Глава МЗС Латвії: масові поховання в Ізюмі доводять, що РФ – терористична держава

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Масові поховання в Ізюмі доводять, що Росія є терористичною державою. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, притягувати Росію та її посадовців до відповідальності та ухвалювати рішення щодо подальших санкцій, включаючи європейські візові санкції та обмеження на в’їзд для російських громадян" - йдеться у повідомленні.

Mass graves in #Izyum #Ukraine prove that #Russia is a terrorist state. We must continue to support #Ukraine, hold Russia and its officials accountable and decide on further sanctions, including European vide visa and entry restrictions for Russian citizens