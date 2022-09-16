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Глава МЗС Латвії: масові поховання в Ізюмі доводять, що РФ – терористична держава

П'ятниця, 16 вересня 2022, 17:23

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Масові поховання в Ізюмі доводять, що Росія є терористичною державою. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, притягувати Росію та її посадовців до відповідальності та ухвалювати рішення щодо подальших санкцій, включаючи європейські візові санкції та обмеження на в’їзд для російських громадян" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,  11 серпня, сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму. 

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Латвія Війна з РФ

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