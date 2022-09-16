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Глава МИД Латвии: массовые захоронения в Изюме доказывают, что РФ – террористическое государство

Пятница, 16 сентября 2022, 17:23

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством. Мы должны продолжать поддерживать Украину, привлекать Россию и ее должностных лиц к ответственности и принимать решения по дальнейшим санкциям, включая европейские визовые санкции и ограничения на въезд для российских граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа, сейм Латвии утвердил заявление по поводу целенаправленных военных атак России против мирного населения в Украине, признав насилие России против гражданских терроризмом, а Россию государством-спонсором терроризма.

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Латвия Война с РФ

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