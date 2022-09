Глава МИД Латвии: массовые захоронения в Изюме доказывают, что РФ – террористическое государство

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством. Мы должны продолжать поддерживать Украину, привлекать Россию и ее должностных лиц к ответственности и принимать решения по дальнейшим санкциям, включая европейские визовые санкции и ограничения на въезд для российских граждан", - говорится в сообщении.

Mass graves in #Izyum #Ukraine prove that #Russia is a terrorist state. We must continue to support #Ukraine, hold Russia and its officials accountable and decide on further sanctions, including European vide visa and entry restrictions for Russian citizens