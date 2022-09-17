Україна вже публічно не вимагає від США F-16 і ЗРК Patriot, але веде тихі переговори – ЗМІ

Українська сторона змінила тактику в переговорах із США щодо отримання винищувачів F-16, зенітних ракетних комплексів Patriot та безпілотників Gray Eagle – вона сподівається укласти довгострокові контракти на їхнє постачання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на джерела в українському уряді, Пентагоні й оборонній промисловості США.

Протягом останніх тижнів Україна замість публічних закликів до США забезпечити її системами протиповітряної оборони й винищувачам віддає перевагу "тихим переговорам".

Рішення в Києві ухвалили зокрема після поради адміністрації Байдена зосередитися на тих типах зброї, які їй потрібні для витіснення російських сил із півдня й сходу, а також через занепокоєння радників сторін через те, що такі вимоги відволікають від більш нагальних військових потреб.

Американська сторона пояснювала, що високотехнологічна зброя, про яку просив Київ, може бути розцінена Москвою як провокація. Лунав і аргумент, що Україна не зможе під час війни організувати в себе складну систему обслуговування такого озброєння.

Крім того, інші союзники США в НАТО також хочуть закупити сучасні системи протиповітряної оборони й винищувачі. За даними джерел Politico, частина озброєння, про яке просив Київ, "найімовірніше, прибуде вже після завершення конфлікту".

Як зазначає видання, той факт, що у США вже обговорюють можливість постачання Patriot, F-16 та Gray Eagle, є відчутною зміною в порівнянні з весною, коли сама думка про таке відхилялася американськими посадовцями.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Україна нещодавно попросила у США у тому числі тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів, аргументуючи, що це необхідно для продовження звільнення окупованих територій.