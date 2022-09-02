В Естонії можуть конфіскувати нерухомість росіян, які не можуть оплатити управління нею

Віцеканцлер міністерства внутрішніх справ Естонії Вейко Коммусаар заявив, що в громадян Росії можуть конфіскувати їхню нерухомість у країні, якщо вони не можуть сплатити борги за управління нею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За даними естонського МВС, громадянам Росії в Естонії належить 41 351 об’єкт нерухомості. Більшість росіян, які володіють нерухомістю в Естонії, мають дозвіл на проживання в Естонії – їх ситуація з візовими обмеженнями ніяк не стосується.

При цьому майже 4500 осіб потребують візи для відвідування Естонії, тому вони можуть опинитися в ситуації, коли через візову заборону не буде кому дбати про їхню нерухомість.

"Люди, які купують житло в інших країнах, повинні прораховувати наперед, чи зможуть вони завжди мати доступ до цієї нерухомості. Адже робити банківські перекази – складне питання. Якщо є людина чи фірма, які готові стежити за цією нерухомістю, я думаю, що є спосіб домовитися про відстрочку платежів", – сказав Коммусаар.

Представник міністерства внутрішніх справ Естонії додав, що в цій ситуації важливо розуміти контекст санкцій.

"У наших спільних інтересах, щоб війна в Україні швидше закінчилася. При цьому обмеження тривають лише третій тиждень, тому говорити про те, що хтось завтра втратить свою власність, надто передчасно. Якщо ж людина дійсно виявиться у ситуації, коли він не зможе керувати нерухомістю і утворюється борг, у крайньому випадку квартиру можуть реалізувати для покриття боргу", – зазначив він.

Як повідомлялося, на зустрічі у Празі міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією. Але деякі країни назвали такий захід недостатнім.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі зробили спільну заяву на неформальній зустрічі про значне збільшення кількості громадян Росії, які в'їхали до Європейського союзу та Шенгенської зони, і безпеки, що випливає з цього.

Естонія вже припинила пускати росіян з шенгенськими візами, які вона видає. Але кордон з балтійською країною продовжують перетинати росіяни з візами, виданими іншими державами ЄС.

Ще у березні Естонія припинила видавати туристичні візи громадянам Росії.