В Эстонии могут конфисковать недвижимость россиян, которые не могут оплатить управление ею

Вице-канцлер министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что у граждан России могут конфисковать их недвижимость в стране, если они не могут погасить долги за управление ею.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По данным эстонского МВД, гражданам России в Эстонии принадлежит 41351 объект недвижимости. Большинство россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии, имеют вид на жительство в Эстонии – их ситуация с визовыми ограничениями никак не касается.

При этом почти 4500 человек нуждаются в визе для посещения Эстонии, поэтому они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета некому будет заботиться об их недвижимости.

"Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы – сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей", – сказал Коммусаар.

Представитель министерства внутренних дел Эстонии добавил, что в сложившейся ситуации важно понимать контекст санкций.

"В наших общих интересах, чтобы война в Украине быстрее закончилась. При этом ограничения длятся только третью неделю, поэтому говорить о том, что кто-то завтра лишится своей собственности, слишком преждевременно. Если же человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется долг, в самом крайнем случае квартиру могут реализовать для покрытия долга", – отметил он.

Как сообщалось, на встрече в Праге министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Но некоторые страны назвали такую ​​меру недостаточной.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сделали совместное заявление на неформальной встрече о значительном увеличении количества граждан России, въехавших в Европейский Союз и Шенгенскую зону, и вытекающей из этого безопасности.

Эстония уже перестала пускать россиян с шенгенскими визами, которые она выдает. Но границу с балтийской страной продолжают пересекать россияне с визами, выданными другими государствами ЕС.

Еще в марте Эстония перестала выдавать туристические визы гражданам России.